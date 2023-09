Bogenschießen Beate Baxmann vom Bogenzentrum Huy ist Europameisterin

Das kleine Bogenzentrum in Röderhof hat sich seit der Gründung im Jahr 2019 in der Szene bereits einen Namen gemacht. Nun können die Sportschützen mit einer weiteren Besonderheit werben – haben sie doch seit kurzem eine Europameisterin in ihren Reihen.