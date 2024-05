"Kultourspur" 2024 durch die Wische: Sophie und Luisa ließen sich am Sonntag nicht lange bitten, griffen schnell zu Pinsel und Farben in der Apfelplantage Lange in Werben. Der Magdeburger Künstler Christian Wiechert schaute den Schönbergerinnen beim Mit-mach-Atelier für Kinder über die Schulter. Ganz zur Freude von Mutter Kerstin Rice.

Foto: Karina Hoppe