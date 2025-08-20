Ob Stromversorgung für Daimler Truck oder Fahrbahnplatten für Sachsens größte Brücke: Die Befer GmbH ist an vielen Bauprojekten beteiligt. In Halberstadt entstehen individuelle Betonelemente für ganz Deutschland.

Andreas Mahlke, Christian Becker und Sebastian Landwerth (von links) mit Plan an einer in Vorbereitung befindlichen Verschalung.

Halberstadt. - Schaut man in die neue Produktionshalle der Befer GmbH Halberstadt, sieht man Metall und Holz für Verschalungen, unterschiedlich große Matten und Körbe an Bewehrungstahl. Betonteile unterschiedlichster Formen liegen und stehen über Kopf oder auf der Seite. Dazu reihen sich fertige Elemente dicht an dicht zur Abholung vor der Halle. Das Material ist so glatt, dass es sich weich anfühlt. Andreas Mahlke kennt den überraschten Blick.