weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Vorschlag zur Radfahrstraße zwischen Schwaneberg und Altenweddingen

Neue Ideen für den Radverkehr im Sülzetal Radfahrstraße statt Radweg zwischen Schwaneberg und Altenweddingen

Die Gemeinde Sülzetal prüft alternative Wege für den Radweg nach Altenweddingen. Bürgermeister Methner schlägt Umwidmung der Kreisstraße vor.

Von Udo Mechenich Aktualisiert: 20.08.2025, 14:17
Einen komplett neuen Vorschlag macht Bürgermeister Jörg Methner für den Radweg von Schwaneberg nach Altenweddingen. Nach seiner Meinung könnte die Verbindungsstraße eine Radfahrstraße werden.
Einen komplett neuen Vorschlag macht Bürgermeister Jörg Methner für den Radweg von Schwaneberg nach Altenweddingen. Nach seiner Meinung könnte die Verbindungsstraße eine Radfahrstraße werden. Foto: Udo Mechenich

Sülzetal. - Mit Blick auf den Bau eines Radweges entlang der Verbindungsstraße zwischen Schwaneberg und Altenweddingen laufen immer noch Ankaufsverhandlungen für die benötigten Flächen. Das teilte die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal auf Anfrage der Volksstimme mit.