Neue Ideen für den Radverkehr im Sülzetal Radfahrstraße statt Radweg zwischen Schwaneberg und Altenweddingen
Die Gemeinde Sülzetal prüft alternative Wege für den Radweg nach Altenweddingen. Bürgermeister Methner schlägt Umwidmung der Kreisstraße vor.
Aktualisiert: 20.08.2025, 14:17
Sülzetal. - Mit Blick auf den Bau eines Radweges entlang der Verbindungsstraße zwischen Schwaneberg und Altenweddingen laufen immer noch Ankaufsverhandlungen für die benötigten Flächen. Das teilte die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal auf Anfrage der Volksstimme mit.