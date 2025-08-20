Die Gemeinde Sülzetal prüft alternative Wege für den Radweg nach Altenweddingen. Bürgermeister Methner schlägt Umwidmung der Kreisstraße vor.

Neue Ideen für den Radverkehr im Sülzetal

Einen komplett neuen Vorschlag macht Bürgermeister Jörg Methner für den Radweg von Schwaneberg nach Altenweddingen. Nach seiner Meinung könnte die Verbindungsstraße eine Radfahrstraße werden.

Sülzetal. - Mit Blick auf den Bau eines Radweges entlang der Verbindungsstraße zwischen Schwaneberg und Altenweddingen laufen immer noch Ankaufsverhandlungen für die benötigten Flächen. Das teilte die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal auf Anfrage der Volksstimme mit.