Auf einen Nachmittag voller Magie, Spiel und Abenteuer dürfen sich Familien in Wernigerode freuen. Am Sonntag, 31. August 2025, werden sie von der Volksstimme und der Harzsparkasse zu einem Kinderfest in den Bürgerpark eingeladen.

Kinderfest in Wernigerode: Volksstimme und Harzsparkasse laden zu zauberhaftem Nachmittag in den Bürgerpark ein

Die Vorschüler aus dem Harzblick sowie Andreas Meling (Bürgerpark), Reiner Schomacker (Harzsparkasse) und Thomas Helmuth (Volksstimme) freuen sich auf das Kinderfest im Wernigeröder Bürgerpark.

Wernigerode. - Familien mit Kindern steht in Wernigerode ein zauberhafter Nachmittag bevor: Die Volksstimme lädt gemeinsam mit der Harzsparkasse zu einem Kinderfest in den Bürgerpark am Dornbergsweg ein. Welche Überraschungen werden vorbereitet und wer darf mitfeiern?