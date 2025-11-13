weather wolkig
Leben im Harz Bei den Beerdigungen muss Langenstein sich beeilen

Traditionelle Erdbestattungen werden immer seltener und die Friedhöfe damit immer leerer. Langenstein will was dagegen tun und muss sich nun beeilen. Diskussionen über den Namen gibt es auch.

Von Thomas Kügler 13.11.2025, 10:00
Neue Formen der Bestattung sorgen für viel Platz auf den Friedhöfen im Harz. Symbolfoto: VS-Archiv

Langenstein. - Die Formen des Gedenkens und der Bestattungen werden vielfältiger und die neuen Formen immer beliebter. Damit sinkt die Nachfrage für die kommunalen Friedhöfe und in Langenstein hat man das rechtzeitig erkannt. Um noch bestimmen zu können, müssen sich die Einwohner aber nun beeilen.