Zum 16. Mal wurde am Bahnwärterhäuschen in dem kleinen Huy-Örtchen Wilhelmshall gefeiert. Zahlreiche Gäste waren der Einladung des Fördervereins gefolgt - trotz des wechselhaften Wetters.

Besucher beim Blechbudenfest im Huy haben trotz des wechselhaften Wetters viel Spaß

Das Blechbudenfest in Wilhelmshall war auch in diesem Jahr gut besucht.

Wilhelmshall. - Die Wetterprognosen sahen nach dem Hochsommertag am 20. September alles andere als gut aus - und dennoch fanden sich am 21. September um 10 Uhr pünktlich zur Eröffnung bereits die ersten Gäste rund um das ehemalige Bahnwärterhäuschen in dem kleinen Huy-Ort Wilhelmshall ein.

Schließlich war wieder Blechbudenfest. Traditionell am dritten Sonntag im September laden die Mitglieder des Fördervereins Zwischen Huy und Bruch zu dem Fest. Der Verein hatte die Organisation des Festes vor einigen Jahren übernommen. Inzwischen hat es seine 16. Auflage erlebt.

Regenschauer mindern die Festfreude an der Blechbude im Huy keineswegs

Los ging es wie gewohnt sehr lautstark: Mit einem Böllerschuss aus zwei Kanonen. Danach übernahmen die Fallstein-Musikanten die Beschallung und sorgten beim deftigen Frühschoppen für die musikalische Umrahmung.

Für die kulinarische Verpflegung war auf vielfältige Weise gesorgt: Von deftiger Schmorwurst, Schnitzel und Erbseneintopf über vegetarische Kartoffel-Twister bis zum reichhaltigen Kuchenbuffet dürfte für jeden etwas dabei gewesen sein.

Das große Festzelt bot Unterschlupf bei den zwischenzeitlichen Regenschauern - und so wurde es am Ende trotz Schlechtwetterprognose ein gelungenes Fest.