Seit einiger Zeit passiert nichts auf einer Brachfläche in Halberstadt: Anwohner fragen sich, warum das Grundstück am Spiegelsbergenweg und Beethovenstraße unbebaut bleibt. Jetzt äußert sich die Harzsparkasse zu den Gründen und möglichen Perspektiven.

Brache am Spiegelsbergenweg in Halberstadt: Was aus der Fläche wird

Halberstadt. - Ein Anschluss ragt aus dem Untergrund, Laub ist über all verteilt. Schon einige Zeit wurde hier nicht mehr gearbeitet. Und Anwohner wundern sich schon seit Längerem: Was wird aus der Brache an der Ecke vom Spiegelsbergenweg und der Beethovenstraße in Halberstadt. Das Gelände ist schon vor der Fusion der drei Kreissparkassen 2008 im Besitz der heutigen Harzsparkasse gewesen.