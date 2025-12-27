Advent am Rathaus mit schweren Sperren Tonnenschwere Fahrzeuge und Poller: Genthiner Sicherheitskonzept geht auf
Ein Jahr nach dem Magdeburger Anschlag zeigte Genthin ein deutliches Sicherheitskonzept: Der Advent am Rathaus war deutlich abgesichert.
Genthin - Das Sicherheitskonzept der Stadt Genthin, Polizei und Feuerwehr beim „Advent am Rathaus“ zeigte Wirkung: Es gab keine größeren Probleme. Der Autoverkehr wurde um die Veranstaltung herumgeleitet. Genau ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt waren die erhöhten Sicherheitsauflagen sichtbar, aber keineswegs spürbar als Einschränkung des Adventsprogramms.