Ein Jahr nach dem Magdeburger Anschlag zeigte Genthin ein deutliches Sicherheitskonzept: Der Advent am Rathaus war deutlich abgesichert.

Immer wieder waren Polizeibeamte auf dem Genthiner Adventsmarkt unterwegs und hatten das Geschehen im Blick.

Genthin - Das Sicherheitskonzept der Stadt Genthin, Polizei und Feuerwehr beim „Advent am Rathaus“ zeigte Wirkung: Es gab keine größeren Probleme. Der Autoverkehr wurde um die Veranstaltung herumgeleitet. Genau ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt waren die erhöhten Sicherheitsauflagen sichtbar, aber keineswegs spürbar als Einschränkung des Adventsprogramms.