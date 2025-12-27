Jahresrückblick Plötzky, Pretzien und Ranies: Ein bewegtes Jahr geht zu Ende
Die Volksstimme hat die Ortschefs in Pretzien, Plötzky und Ranies gefragt, wie sie auf das Jahr 2025 blicken. Neben positiven Entwicklungen gibt es aber auch überall Probleme.
27.12.2025, 11:00
Plötzky/Pretzien/Ranies. - In weniger als einer Woche ist das Jahr 2025 vorüber – mit all seinen Höhen und Tiefen. Die Volksstimme hat bei den Ortschefs in Plötzky, Pretzien und Ranies nachgefragt, was ihnen positiv wie negativ in Erinnerung bleibt sowie einen kleinen Ausblick auf 2026 gewagt.