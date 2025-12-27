Die Volksstimme hat die Ortschefs in Pretzien, Plötzky und Ranies gefragt, wie sie auf das Jahr 2025 blicken. Neben positiven Entwicklungen gibt es aber auch überall Probleme.

Plötzky, Pretzien und Ranies: Ein bewegtes Jahr geht zu Ende

Dass den Schülern in Plötzky neue Spielgeräte zur Verfügung stehen, freut Ortsbürgermeister Martin Kütz. Doch nicht alles im Jahr 2025 war positiv.

Plötzky/Pretzien/Ranies. - In weniger als einer Woche ist das Jahr 2025 vorüber – mit all seinen Höhen und Tiefen. Die Volksstimme hat bei den Ortschefs in Plötzky, Pretzien und Ranies nachgefragt, was ihnen positiv wie negativ in Erinnerung bleibt sowie einen kleinen Ausblick auf 2026 gewagt.