Eine Brandserie in Halberstadt beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft seit Wochen - mehr als 20 Fälle wurden seit Anfang 2025 gemeldet. Nun haben Unbekannte schon wieder Mülltonnen in der Harz-Kreisstadt angezündet.

Die Feuerwehr löscht eine brennende Mülltonne an der Straße Bei den Spritzen in der Halberstädter Innenstadt.

Halberstadt/mg. - Eine Brandserie in Halberstadt nimmt kein Ende. In der Nacht zum Dienstag, 1. April, haben Unbekannte erneut an mehreren Stellen mitten in der Harzer Kreisstadt Mülltonnen abgefackelt.

Wie ein Polizeisprecherin berichtet, schlug eine Zeugin am Montagabend, 31. März, gegen 20.30 Uhr zunächst an der Straße Bei den Spritzen Alarm, wo ein 1.100-Liter-Container in Flammen stand. Die Beamten und die Feuerwehr mussten zwischen 2.45 und 3 Uhr zwei weitere Male ausrücken: An der Steinstraße wurden drei Behälter der gleichen Größe angezündet, an der Klewitzstraße ein weiterer.

Lesen Sie auch: Brandserie in Halberstadt: Erneut wird mitten in der Nacht Auto in Brand

Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei zumindest in letzteren Fällen von einem Zusammenhang aus, so die Sprecherin auf Anfrage. Beide Tatorte liegen rund einen Kilometer Fußweg voneinander entfernt. Den gesamten Sachschaden der Nacht schätzen die Beamten auf rund 2.500 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

Diese Mülltonne ist dem jüngsten Brand an der Straße Bei den Spritzen in Halberstadt Schrott. Foto: Polizeirevier Harz

Die Serie von Brandstiftungen beschäftigt die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft seit Wochen: Immer wieder brennen Mülltonnen, oft werden Hausfassaden beschädigt, mitunter in der Nähe geparkte Autos. Zuletzt wurden ähnliche Feuer in der Nacht zum Donnerstag, 27. März gemeldet - an der Stern- und Lichtwerstraße.

Nach Angaben der Feuerwehr waren das die Einsätze 21 und 22 des Jahres in Halberstadt für die Kameraden in solchen Fällen. Auch bei einem am späten Freitagabend, 28. März, auf der Hans-Neupert-Straße durch Feuer schwer beschädigten Transporter geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Brandserie im Harz: Schon wieder ein Auto in Halberstadt abgefackelt

Die Beamten des Polizeireviers Harz bitten um Hinweise zu den Vorfällen. Zeugen können sich unter Telefon 03941/67 42 93 melden.