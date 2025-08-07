Gut zwei Wochen nach dem spektakulären Einbruch in die Arsenfabrik in der Harzstadt Osterwieck kommen immer mehr Details ans Licht. Zugleich stellen sich viele Fragen, auf die es von der Polizei und der betroffenen Firma zumindest einige Antworten gibt.

Brisanter Einbruch in Osterwieck: Jetzt ist klar, wie Täter in hochgesicherte Arsenfabrik gelangt sind

Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst und Polizei waren nach dem Arsen-Diebstahl in der Nacht zum 22. Juli mit einem Großaufgebot an der Arsenfabrik in Osterwieck.

Osterwieck. - Wie gelangten Einbrecher zu nächtlicher Stunde in die gesicherte Arsenfabrik im Osterwiecker Industriegebiet? Was hat sie motiviert? Waren es gar Auftragstäter, die ganz gezielt vorgingen? Woher hatten sie ihr Insiderwissen, um Lücken im Sicherheitsnetz zu nutzen? Und ganz entscheidendend: Sind die entwendeten hochgiftigen Chemikalien - metallisches Arsen und flüssiges Arsentrichlorid - inzwischen gefunden worden? Fragen, die sich nach dem spektakulären Einbruch in die Firma in der Nacht zum 22. Juli stellen. Es gibt Antworten und immer mehr Details, die bekannt werden.