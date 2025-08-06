35 Ehrenamtliche aus Oebisfelde verschönern den Burghof und sorgen mit neuen Sicherheitsmaßnahmen für sichere Veranstaltungen im Burggelände.

Michaela Wolf unterhält sich mit den Helfern der Feuerwehr, die den neuen Poller in der Einfahrt installieren.

Oebisfelde - Auf dem Burghof in Oebisfelde fand am Montagvormittag eine koordinierte Aufräum- und Instandhaltungsaktion statt. Rund 35 ehrenamtlich Engagierte aus sechs verschiedenen Vereinen beteiligten sich an Maßnahmen zur Pflege und Sicherung des Geländes.

Gemeinsame Vereinsaktion für den Burghof

Organisiert wurde der Arbeitseinsatz vom Oebisfelder Vereinsstammtisch, einem informellen Zusammenschluss lokaler Vereine, der regelmäßig gemeinsame Projekte auf und rund um die Burg koordiniert. Beteiligt waren Mitglieder von Castrum, des Chores „All’Cantara“, des Frauenchors Wassensdorf, des Männergesangvereins, des Heimatvereins sowie des Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Oebisfelde.

Zu den durchgeführten Maßnahmen zählten Malerarbeiten an den Toiletten des Museums, die Reinigung von Fenstern, das Entfernen von Unkraut aus dem Pflaster sowie Grünpflegearbeiten auf dem Burggelände.

Sicherheit bei Veranstaltungen durch neuen Poller

Auch ein neu Sicherheitspoller wurde im Zufahrtsbereich des Burghofs montiert. Dieser soll künftig bei größeren Veranstaltungen das unkontrollierte Befahren des Platzes verhindern. Darüber hinaus platzierte der Heimatverein einen restaurierten Grenzpfeiler auf einer Ausstellungsfläche im Außenbereich.

Einige Helfer entfernen Unkraut aus den Ritzen. Foto: Cedar D. Wolf

Die Vorbereitung der Aktion begann etwa sechs Wochen vor dem Termin. Trotz der laufenden Urlaubszeit gelang es, eine breite Beteiligung zu organisieren. Die Abstimmungen liefen größtenteils digital, zum Teil auch aus dem Urlaub heraus, wie Michaela Wolf vom Verein Castrum berichtet.

Ziel der Aktion und Vereinszusammenarbeit

Ziel des Einsatzes war nicht nur die Verbesserung des äußeren Erscheinungsbilds der Burganlage, sondern auch die Pflege der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen.

Diese besteht seit mehreren Jahren und hat sich bei verschiedenen Veranstaltungsformaten wie der Burgweihnacht oder dem Krimidinner bewährt. Castrum übernimmt hierbei regelmäßig organisatorische Aufgaben, versteht sich jedoch ausdrücklich als gleichberechtigter Teil des Vereinsstammtischs Oebisfelde.

Regelmäßige Treffen des Vereinsstammtischs

Dort finden sich regelmäßig Vertreter lokaler Vereine und interessierte Bürger aus der Stadt und den Ortsteilen zusammen. Ziel ist der Austausch über aktuelle Themen der Vereinsarbeit, die Weitergabe von Informationen sowie die Abstimmung gemeinsamer Aktivitäten.

Bürgermeister Marc Blanck bringt den Ehrenamtlich als Dankeschön ein Feierabendbier. Foto: Cedar D. Wolf

Der Vereinsstammtisch findet in der Regel halbjährlich statt. Die Organisation erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und engagierten Vereinsmitgliedern. Für die Koordination und Moderation ist unter anderem Michaela Wolf zuständig.

Ein zentraler Bestandteil der Treffen ist auch die gemeinsame Planung des Veranstaltungskalenders. Der aktuelle Jahresüberblick enthält eine Vielzahl kultureller Angebote, die teilweise über den Vereinsstammtisch abgestimmt wurden.

Interessierte Bürger oder Vereinsvertreter können bei Fragen oder zur Anmeldung eine E-Mail an die Adresse vereinsstammtisch@oebisfelde.info schicken. Weitere Informationen werden über den Heimatverein Oebisfelde und die amtlichen Mitteilungsblätter veröffentlicht.

Bürgermeister lobt das Ehrenamt

Auch Bürgermeister Marc Blanck (CDU) äußerte sich dankbar über den Einsatz der Vereine, um die Stadt weiterhin zu verschönern. „Ohne das ehrenamtliche Engagement unserer Bürger wären wir sicherlich aufgeschmissen“, so der Oebisfelder. „Es ist immer wieder schön, mitzubekommen, wie viele Leute hier dabei sind.“

Kommende Veranstaltungen: Quiz-Night und mehr

Das Team von Castrum plant bereits die nächste Veranstaltung: Am 15. November findet die zweite Open-Quiz-Night statt. Der Vorverkauf startet voraussichtlich Mitte Oktober.

Weitere Projekte sind nach Vereinsangaben in Vorbereitung. Wer sich über die Termine der Vereine informieren möchte, kann dies online. Auf der Internetseite www.castrum.oebisfelde.info sind alle bevorstehenden Aktivitäten aufgelistet.