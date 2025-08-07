Sanierung in Halbertadt Nach Absage von Sonderfahrten von Schnellzug-Legende SVT: Dürfen Bahnfans doch hoffen?
Die Bahnfreunde und die VIS in Halberstadt waren kurz vor dem Ziel. Doch dann kam die Absage aller Sonderfahrten mit der Schnellzuglegende SVT Görlitz für 2025. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Fans des DDR-Kultzuges.
Aktualisiert: 07.08.2025, 13:55
Halberstadt. - Der Schnellzug SVT Bauart Görlitz der Reichsbahn bleibt länger als geplant in Halberstadt. Die Rekonstruktion bei der VIS wird noch dauern. Mario Lieb, Geschäftsführer des Sanierungsträgers SVT Görlitz GmbH, erklärt warum und wie es weitergehen soll.