Das Schlossfest im Stadtpark von Tangerhütte wird diesmal an zwei Tagen gefeiert - mit Licht und Video-Installationen und Livemusik - und mit einem „The-Voice-of-Germany“-Teilnehmer aus der Altmark.

Eine Lichtershow mit Videoprojektionen soll es zum Schlossfest in Tangerhütte am 22. und 23. August wieder geben.

Tangerhütte. - Das Schlossfest (früher „Schlosslichtfest“) am Neuen Schloss von Tangerhütte soll noch im August zum vierten Mal über die Bühne gehen. Höhepunkt wird der Auftritt von Fritz Speck (bekannt aus „The Voice of Germany“) im Sonnenuntergang sein.