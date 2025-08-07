Konzert im Park Fritz Speck singt im Sonnenuntergang am Schloss von Tangerhütte
Das Schlossfest im Stadtpark von Tangerhütte wird diesmal an zwei Tagen gefeiert - mit Licht und Video-Installationen und Livemusik - und mit einem „The-Voice-of-Germany“-Teilnehmer aus der Altmark.
07.08.2025, 14:00
Tangerhütte. - Das Schlossfest (früher „Schlosslichtfest“) am Neuen Schloss von Tangerhütte soll noch im August zum vierten Mal über die Bühne gehen. Höhepunkt wird der Auftritt von Fritz Speck (bekannt aus „The Voice of Germany“) im Sonnenuntergang sein.