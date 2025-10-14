Caprice“ und „Nikita“ haben viel durchgemacht. Die zwei Englischen Bulldoggen, die einst Teil einer Zucht in Rohrsheim (Harzkreis) waren, warten seit über einem Jahr im Tierheim Derenburg auf ein liebevolles Zuhause. Erfüllt sich ihr Herzenswunsch?

Was wurde aus den Bulldoggen aus Rohrsheim (Harz)? Die bewegende Geschichte von Caprice und Nikita

Tanja Schützenmeister (links) und Tochter Lene aus Rohrsheim (Harzkreis) mit „Caprice“ und „Nikita“; auch Tierheim-Mitarbeiterin Annegret Riffert (Mitte) hofft, beide Englischen Bulldoggen in Familien abgeben zu können.

Rohrsheim/Derenburg. - Tanja Schützenmeister mag nicht aufgeben. Das Wohl von „Caprice“ und „Nikita“ liegt der Rohrsheimerin wahrlich am Herzen. Diese beiden Hunde sind die letzten aus der Zucht im Dorf, die seit dem plötzlichen Tod der Betreiberin im Jahr 2024 darauf warten, ein Zuhause in einer tierlieben Familie zu finden.