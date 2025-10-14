weather spruehregen
  4. Erhöhung der Kita-Gebühren in Flechtingen: Eltern üben scharfe Kritik

In Flechtingen formiert sich Widerstand gegen eine geplante Kita-Gebührenerhöhung. Eltern äußern scharfe Kritik – nun reagiert die Politik.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 14.10.2025, 19:23
Vor Beginn der Sitzung des Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Flechtingen versammeln sich Eltern, um gegen die geplante Erhöhung der Kita- und Hortgebühren zu protestieren. Foto: Anett Roisch

Flechtingen. - Die Reihen sind voll besetzt – rund 60 Eltern verfolgen aufmerksam die Sitzung des Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Flechtingen. Der Grund für das große Interesse ist ernst: Die Eltern sehen sich mit massiven Beitragserhöhungen für Kita- und Hortplätze konfrontiert – in einigen Fällen um bis zu 140 Prozent. Besonders stark betroffen ist dabei die Hortbetreuung.