In Flechtingen formiert sich Widerstand gegen eine geplante Kita-Gebührenerhöhung. Eltern äußern scharfe Kritik – nun reagiert die Politik.

Vor Beginn der Sitzung des Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Flechtingen versammeln sich Eltern, um gegen die geplante Erhöhung der Kita- und Hortgebühren zu protestieren.

Flechtingen. - Die Reihen sind voll besetzt – rund 60 Eltern verfolgen aufmerksam die Sitzung des Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Flechtingen. Der Grund für das große Interesse ist ernst: Die Eltern sehen sich mit massiven Beitragserhöhungen für Kita- und Hortplätze konfrontiert – in einigen Fällen um bis zu 140 Prozent. Besonders stark betroffen ist dabei die Hortbetreuung.