Persönlicher Druck nach Anschlag war zu groß Magdeburgs Beigeordneter Krug bewarb sich kurz nach Anschlag in Schönebeck

Magdeburgs in die Kritik geratener Beigeordneter Ronni Krug (CDU) stand kurz vor einem Abschied in die Stadtverwaltung Schönebeck. Rund fünf Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hatte er sich dort beworben.