Persönlicher Druck nach Anschlag war zu groß Magdeburgs Beigeordneter Krug bewarb sich kurz nach Anschlag in Schönebeck
Magdeburgs in die Kritik geratener Beigeordneter Ronni Krug (CDU) stand kurz vor einem Abschied in die Stadtverwaltung Schönebeck. Rund fünf Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hatte er sich dort beworben.
Aktualisiert: 14.10.2025, 19:00
Magdeburg. - Der Magdeburger Ordnungsbeigeordnete Ronni Krug (CDU) hat sich ernsthaft mit dem Gedanken getragen, seinen Posten aufzugeben und nach Schönebeck (Elbe) in die Stadtverwaltung zu wechseln. Entsprechende Gerüchte bestätigte Krug der Volksstimme.