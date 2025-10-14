weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Persönlicher Druck nach Anschlag war zu groß: Magdeburgs Beigeordneter Krug bewarb sich kurz nach Anschlag in Schönebeck

Magdeburgs in die Kritik geratener Beigeordneter Ronni Krug (CDU) stand kurz vor einem Abschied in die Stadtverwaltung Schönebeck. Rund fünf Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hatte er sich dort beworben.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 14.10.2025, 19:00
Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug bei der Pressekonferenz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Magdeburg.
Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug bei der Pressekonferenz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Magdeburg. Foto: Jan Woitas/dpa

Magdeburg. - Der Magdeburger Ordnungsbeigeordnete Ronni Krug (CDU) hat sich ernsthaft mit dem Gedanken getragen, seinen Posten aufzugeben und nach Schönebeck (Elbe) in die Stadtverwaltung zu wechseln. Entsprechende Gerüchte bestätigte Krug der Volksstimme.