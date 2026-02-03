weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. DDR-Kaufhaus: Halberstadt verliert Stück Kindheit: Bummi‑Rutsche ist verschwunden

Erinnerung an DDR-Kaufhaus Halberstadt verliert ein Stück Kindheit: Die legendäre Bummi‑Rutsche ist verschwunden

Das letzte Relikt des legendären Bummi‑Kaufhauses in Halberstadt ist verschwunden – und mit ihm ein Stück Kindheit für ganze Generationen. Jahrzehntelang war die berühmte gelbe Rutsche ein Magnet für Familien. Welche Erinnerungen jetzt hochkommen.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 03.02.2026, 10:27
Hier war Bummi einst in Halberstadt auf dem Breiten Weg zu Hause. Nun ist mit der Bummi-Rutsche das letzte Relikt glücklicher Kindertage verschwunden.
Hier war Bummi einst in Halberstadt auf dem Breiten Weg zu Hause. Nun ist mit der Bummi-Rutsche das letzte Relikt glücklicher Kindertage verschwunden. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Wer glaubt, dass Bummi einfach nur ein gelber Teddybär war, kennt sich in der deutschen Geschichte nicht aus. Bummi war die Kindermarke der DDR und mit dem Bummi-Kaufhaus im Breiten Weg hatte Halberstadt eine ganz besondere Attraktion. Doch deren letztes Überbleibsel ist nun verschwunden.