Das letzte Relikt des legendären Bummi‑Kaufhauses in Halberstadt ist verschwunden – und mit ihm ein Stück Kindheit für ganze Generationen. Jahrzehntelang war die berühmte gelbe Rutsche ein Magnet für Familien. Welche Erinnerungen jetzt hochkommen.

Hier war Bummi einst in Halberstadt auf dem Breiten Weg zu Hause. Nun ist mit der Bummi-Rutsche das letzte Relikt glücklicher Kindertage verschwunden.

Halberstadt. - Wer glaubt, dass Bummi einfach nur ein gelber Teddybär war, kennt sich in der deutschen Geschichte nicht aus. Bummi war die Kindermarke der DDR und mit dem Bummi-Kaufhaus im Breiten Weg hatte Halberstadt eine ganz besondere Attraktion. Doch deren letztes Überbleibsel ist nun verschwunden.