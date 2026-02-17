weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Stichwahl am 8. März Nils Johannson vs. Marcel Winkel: Wer holt sich das Bürgermeisteramt im Huy?

Die Bürgermeisterwahl im Huy endete ohne klare Mehrheit und zwingt die Gemeinde in eine Stichwahl. Zwei Kandidaten liegen deutlich vor allen anderen – und beide zeigen sich selbst überrascht vom Ergebnis.

Von Maria Lang Aktualisiert: 17.02.2026, 10:35
Knapp 6.000 Wahlberechtigte waren in der Gemeinde Huy an die Urnen gebeten – und hatten dabei die Wahl zwischen acht Kandidaten.
Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Dingelstedt. - Am Sonntag, 15. Februar, waren die Einwohner der Gemeinde Huy an die Wahlurnen gebeten worden, um in Nachfolge des verstorbenen Bürgermeisters Maik Berger und der kommissarischen Vertretung durch Christina Eggert einen neuen Bürgermeister zu wählen.