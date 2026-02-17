Stichwahl am 8. März Nils Johannson vs. Marcel Winkel: Wer holt sich das Bürgermeisteramt im Huy?
Die Bürgermeisterwahl im Huy endete ohne klare Mehrheit und zwingt die Gemeinde in eine Stichwahl. Zwei Kandidaten liegen deutlich vor allen anderen – und beide zeigen sich selbst überrascht vom Ergebnis.
Aktualisiert: 17.02.2026, 10:35
Dingelstedt. - Am Sonntag, 15. Februar, waren die Einwohner der Gemeinde Huy an die Wahlurnen gebeten worden, um in Nachfolge des verstorbenen Bürgermeisters Maik Berger und der kommissarischen Vertretung durch Christina Eggert einen neuen Bürgermeister zu wählen.