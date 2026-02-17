Stichwahl am 8. März Nils Johannson vs. Marcel Winkel: Wer holt sich das Bürgermeisteramt im Huy?

Die Bürgermeisterwahl im Huy endete ohne klare Mehrheit und zwingt die Gemeinde in eine Stichwahl. Zwei Kandidaten liegen deutlich vor allen anderen – und beide zeigen sich selbst überrascht vom Ergebnis.