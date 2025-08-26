weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Lokalpolitik im Landkreis Harz: Große Trauer im Huy: Bürgermeister Maik Berger gestorben - wie geht es in der Gemeinde nun weiter?

Lokalpolitik im Landkreis Harz Große Trauer im Huy: Bürgermeister Maik Berger gestorben - wie geht es in der Gemeinde nun weiter?

Der Huy trauert um seinen Bürgermeister: Maik Berger ist mit nur 52 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Wie es an der Verwaltungsspitze der Gemeinde im Landkreis Harz nun weitergeht.

Von Dennis Lotzmann 26.08.2025, 15:30
Maik Berger war seit Dezember 2021 Bürgermeister der Gemeinde Huy. Der SPD-Politiker ist am 25. August 2025 im Alter von 52 Jahren gestorben.
Maik Berger war seit Dezember 2021 Bürgermeister der Gemeinde Huy. Der SPD-Politiker ist am 25. August 2025 im Alter von 52 Jahren gestorben. Foto: Maria Lang

Gemeinde Huy. - Maik Berger, der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Huy, ist tot: Nach Angaben der amtierenden Bürgermeisterin Christina Eggert erlag der SPD-Politiker am Montag, 25. August, einer schweren Krankheit. Bergers Ehemann habe ihr das am Dienstag offiziell mitgeteilt, so das von der Kreisverwaltung übergangsweise eingesetzte Gemeindeoberhaupt.