Beim Bürgerforum in Dingelstedt drängten sich mehr als 250 Menschen, um die acht Bewerber für das Bürgermeisteramt im Huy live zu erleben. In der Diskussion ging es um Finanzen, Zukunftspläne und eine überraschende Kontroverse um den abwesenden Landrat.

Bürgermeisterwahl im Huy: Das fordern Bürger – und so reagierten die acht Kandidaten

Maika Trübe (vorn von links), Claudia Christ-Steckhan, Ricardo Dunker, Marcel Winkel (hinten von links), Thorsten Perner, Holger Schulz-Jordan, Volker Leimberg und Nils Johannson bewerben sich für das Amt des Bürgermeisters im Huy.

Dingelstedt. - Es gab gar nicht genug Sitzgelegenheiten für alle Besucher des Bürgerforums. Mehr als 250 Bürger versammelten sich am 20. Januar im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Dingelstedt, um die Bewerber für das Amt das Gemeindebürgermeister im Huy zu befragen. Der einzige, der sich an diesem Abend harsche Kritik gefallen lassen musste, war nicht anwesend: Landrat Thomas Balcerowski (CDU).