Jüdisches Lichterfest Chanukka in Halberstadt: Ein Fest zwischen Geschichte und Gegenwart

Acht Tage, acht Lichter und eine jahrhundertealte Geschichte: Chanukka erinnert an ein Wunder. Auch in Halberstadt wurde das Fest gefeiert. Warum Familie, Gemeinschaft, Spiele und fettiges Essen dabei eine zentrale Rolle spielen - und wie das Harztheater auf Chanukka aufmerksam macht.

Von Johanna Ahlsleben 18.12.2025, 11:30
Das Bild zeigt Werner Cohn, der am 25. Dezember 1938 die achte Kerze der Chanukkia entzündet. Ausgestellt ist es im Berend-Lehmann-Museum in Halberstadt.
Das Bild zeigt Werner Cohn, der am 25. Dezember 1938 die achte Kerze der Chanukkia entzündet. Ausgestellt ist es im Berend-Lehmann-Museum in Halberstadt. Foto: Johanna Ahlsleben

Halberstadt. - Halberstadt blickt auf eine lange jüdische Geschichte zurück. Noch im 19. Jahrhundert war rund ein Zehntel der Bevölkerung jüdisch. Diese Vergangenheit wird in der Stadt bis heute sichtbar – etwa beim Chanukka-Fest, das vom 14. bis zum 22. Dezember 2025 gefeiert wird. Acht Tage lang stehen Familie, Gemeinschaft und das Licht im Mittelpunkt.