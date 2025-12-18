Acht Tage, acht Lichter und eine jahrhundertealte Geschichte: Chanukka erinnert an ein Wunder. Auch in Halberstadt wurde das Fest gefeiert. Warum Familie, Gemeinschaft, Spiele und fettiges Essen dabei eine zentrale Rolle spielen - und wie das Harztheater auf Chanukka aufmerksam macht.

Chanukka in Halberstadt: Ein Fest zwischen Geschichte und Gegenwart

Das Bild zeigt Werner Cohn, der am 25. Dezember 1938 die achte Kerze der Chanukkia entzündet. Ausgestellt ist es im Berend-Lehmann-Museum in Halberstadt.

Halberstadt. - Halberstadt blickt auf eine lange jüdische Geschichte zurück. Noch im 19. Jahrhundert war rund ein Zehntel der Bevölkerung jüdisch. Diese Vergangenheit wird in der Stadt bis heute sichtbar – etwa beim Chanukka-Fest, das vom 14. bis zum 22. Dezember 2025 gefeiert wird. Acht Tage lang stehen Familie, Gemeinschaft und das Licht im Mittelpunkt.