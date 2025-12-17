Liveticker
Regionale Küche im Rampenlicht Roulade mal anders: Wie der Zerbster Bowling Treff Forelle, Kürbis und Schafskäse vereint
Tradition trifft Kreativität: Beim bedeutendsten Kochwettbewerb Sachsen-Anhalts überrascht der Zerbster Bowling Treff mit einer raffinierten Rouladen-Interpretation.
Aktualisiert: 18.12.2025, 12:32
Zerbst/Dessau - Rouladen sind ein klassisches Rezept deutscher Hausmannskost. Wie vielfältig sie sich zubereiten lassen, das beweist Sachsen-Anhalts bedeutendster Kochwettbewerb, dem sich auch ein Zerbster Restaurant stellt - der Servesta Bowling Treff, der mit einer besonderen Interpretation der gefüllten Rolle überrascht. Ob diese kreative Variante am Ende die Jury überzeugt, bleibt abzuwarten.