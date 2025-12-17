Tradition trifft Kreativität: Beim bedeutendsten Kochwettbewerb Sachsen-Anhalts überrascht der Zerbster Bowling Treff mit einer raffinierten Rouladen-Interpretation.

Roulade mal anders: Wie der Zerbster Bowling Treff Forelle, Kürbis und Schafskäse vereint

Seit 2019 betreibt Ulrich Bauer den Servesta Bowling Treff in Zerbst. Jetzt beteiligt sich der gelernte Koch mit einer kreativen Interpretation der klassischen Roulade an Sachsen-Anhalts bedeutendstem Kochwettbewerb.

Zerbst/Dessau - Rouladen sind ein klassisches Rezept deutscher Hausmannskost. Wie vielfältig sie sich zubereiten lassen, das beweist Sachsen-Anhalts bedeutendster Kochwettbewerb, dem sich auch ein Zerbster Restaurant stellt - der Servesta Bowling Treff, der mit einer besonderen Interpretation der gefüllten Rolle überrascht. Ob diese kreative Variante am Ende die Jury überzeugt, bleibt abzuwarten.