  4. Regionale Küche im Rampenlicht: Roulade mal anders: Wie der Zerbster Bowling Treff Forelle, Kürbis und Schafskäse vereint

Tradition trifft Kreativität: Beim bedeutendsten Kochwettbewerb Sachsen-Anhalts überrascht der Zerbster Bowling Treff mit einer raffinierten Rouladen-Interpretation.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 18.12.2025, 12:32
Seit 2019 betreibt Ulrich Bauer den Servesta Bowling Treff in Zerbst. Jetzt beteiligt sich der gelernte Koch mit einer kreativen Interpretation der klassischen Roulade an Sachsen-Anhalts bedeutendstem Kochwettbewerb.
Seit 2019 betreibt Ulrich Bauer den Servesta Bowling Treff in Zerbst. Jetzt beteiligt sich der gelernte Koch mit einer kreativen Interpretation der klassischen Roulade an Sachsen-Anhalts bedeutendstem Kochwettbewerb. Foto: Daniela Apel

Zerbst/Dessau - Rouladen sind ein klassisches Rezept deutscher Hausmannskost. Wie vielfältig sie sich zubereiten lassen, das beweist Sachsen-Anhalts bedeutendster Kochwettbewerb, dem sich auch ein Zerbster Restaurant stellt - der Servesta Bowling Treff, der mit einer besonderen Interpretation der gefüllten Rolle überrascht. Ob diese kreative Variante am Ende die Jury überzeugt, bleibt abzuwarten.