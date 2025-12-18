Trotz schwieriger werdenden Umfelds will der Wasser- und Abwasserzweckband Bode-Wipper Staßfurt Gebühren im Abrechnungsgebiet II um 20 Cent auf 2,69 Euro senken.

Gute Nachrichten für alle im Raum Staßfurt.

Egeln/Hecklingen/Staßfurt. - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt berät heute, 16.30 Uhr, Am Schütz in Staßfurt über den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr sowie über die Gebührenkalkulation für das Abwasserentsorgungsgebiet II (Bodeniederung).