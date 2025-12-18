weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Wasserverband: Staßfurter Verband kann Abwassergebühren senken

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. nach Hungerstreik nicht verhandlungsfähig - Ex-Ärztechef schildert Angeklagten als "eher freundlich"
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. nach Hungerstreik nicht verhandlungsfähig - Ex-Ärztechef schildert Angeklagten als "eher freundlich"

Wasserverband Staßfurter Verband kann Abwassergebühren senken

Trotz schwieriger werdenden Umfelds will der Wasser- und Abwasserzweckband Bode-Wipper Staßfurt Gebühren im Abrechnungsgebiet II um 20 Cent auf 2,69 Euro senken.

Von René Kiel Aktualisiert: 18.12.2025, 12:54
Gute Nachrichten für alle im Raum Staßfurt.
Gute Nachrichten für alle im Raum Staßfurt. Symbolfoto: dpa | Federico Gambarini

Egeln/Hecklingen/Staßfurt. - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt berät heute, 16.30 Uhr, Am Schütz in Staßfurt über den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr sowie über die Gebührenkalkulation für das Abwasserentsorgungsgebiet II (Bodeniederung).