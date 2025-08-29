weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Rockfestival in Halberstadt: Cityrocker kritisieren mangelnde Unterstützung für Vereine

Halberstadt hat viel zu bieten an Kultur und vieles davon wird in ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine gestellt. Doch dieses Engagement könnte seitens der Stadt besser unterstützt werden, sagen zwei, die sich jedes Jahr durch den Antragswust kämpfen, um ein kleines Rockfestival zu organisieren.

Von Sabine Scholz 29.08.2025, 11:30
Marcel Kalkbrenner mit Tochter Ashley organisieren mit den anderen Mitgliedern von City Rock wieder das Church-Rock-Festival in Halberstadt.
Marcel Kalkbrenner mit Tochter Ashley organisieren mit den anderen Mitgliedern von City Rock wieder das Church-Rock-Festival in Halberstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Einmal im Jahr wird die Martinikirche Halberstadts zur Rockbühne. Wenn der kleine Verein City Rock zu Church Rock einlädt, kommen Fans der etwas härteren Musik auf ihre Kosten.