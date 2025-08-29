Rockfestival in Halberstadt Cityrocker kritisieren mangelnde Unterstützung für Vereine
Halberstadt hat viel zu bieten an Kultur und vieles davon wird in ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine gestellt. Doch dieses Engagement könnte seitens der Stadt besser unterstützt werden, sagen zwei, die sich jedes Jahr durch den Antragswust kämpfen, um ein kleines Rockfestival zu organisieren.
29.08.2025, 11:30
Halberstadt. - Einmal im Jahr wird die Martinikirche Halberstadts zur Rockbühne. Wenn der kleine Verein City Rock zu Church Rock einlädt, kommen Fans der etwas härteren Musik auf ihre Kosten.