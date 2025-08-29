Rockfestival in Halberstadt Cityrocker kritisieren mangelnde Unterstützung für Vereine

Halberstadt hat viel zu bieten an Kultur und vieles davon wird in ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine gestellt. Doch dieses Engagement könnte seitens der Stadt besser unterstützt werden, sagen zwei, die sich jedes Jahr durch den Antragswust kämpfen, um ein kleines Rockfestival zu organisieren.