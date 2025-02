Wenn ein Weltunternehmen erstmal losgeht, geht es schnell. So wie in Halberstadt, wo Daimler Truck sein Herzstück für die weltweite Ersatzteilversorgung seiner Lkw neu baut. Doch der Zeitplan ist sehr eng gestrickt.

Blick auf die Baustelle von Daimler Truck bei Halberstadt. Aufgenommen am 18. Februar bei minus 15 Grad Celsius.

Halberstadt. - Rasant beschreibt es wohl am besten: Daimler Truck macht Tempo beim Bau seines neuen Weltverteilzentrums in Halberstadt. Aus gutem Grund - noch 2025 will man mit dem Logistikzentrum ans Netz gehen.