Darum steht das Osterwiecker Tiergehege vielleicht bald vor dem Aus

Osterwieck - Es könnte so idyllisch sein: Das Tiergehege „Am Fallstein“ liegt am Ortsrand von Osterwieck, ganz in der Nähe von Wald, von mit bunten Frühblühern gesäumten Wanderwegen und unmittelbar neben einem Ausflugslokal. Die 16 tierischen Bewohner sind neugierig und zutraulich, werden gern und häufig von Familien und Spaziergängern besucht. Doch das Kleinod sorgt für Sorgenfalten.