Blut zu spenden, ist ein besonderer Dienst an der Allgemeinheit. Die Spender helfen Menschen in medizinischer Notlage und durch die Medikamente, die aus Blutbestandteilen hergestellt werden. In Halberstadt diente eine Blutspende noch einem weiteren Zweck.

Das Blut von Halberstädtern dient gleich doppelt einem guten Zweck

Halberstadt. - Alle Jahre wieder – kommt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu den Halberstadtwerken. Auf Einladung des Betriebsrates.

Dessen Mitglieder initiieren seit vielen Jahren schon eine Blutspendeaktion für die Mitarbeiter der Halberstadtwerke. Sie wollen helfen, den Bedarf an Blutkonserven zu decken. Immerhin werden täglich bundesweit 14.000 Blutspenden benötigt, um die medizinische Versorgung zu sichern. Statistisch ist jeder zweite Deutsche einmal im Leben auf eine Blutspende oder daraus hergestellte Medikamente angewiesen. Dennoch spenden nur drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut.

Blutkonserven sind nach Unfällen, bei vielen Operationen und Erkrankungen wie beispielsweise in der Krebstherapie unverzichtbar – es gibt noch keinen künstlichen Ersatz. Und Blutkonserven sind zudem nur maximal 45 Tage haltbar. Nachschub wird ständig benötigt.

Spendenscheck für engagierten Halberstädter Verein

Um den zu bekommen, gibt es für die Organisatoren von Blutspenden einen Obolus, so auch für die Ausrichter der jährlichen Stadtwerke-Blutspendeaktion in Halberstadt. Den aktuellen Erlös von 374 Euro spendet der Betriebsrat regelmäßig.

In diesem Jahr überraschten Betriebsratsvorsitzender Daniel Tomek und Vanessa Stach, Jugend- und Auszubildendenvertretung der Halberstadtwerke, den Theaterförderverein Halberstadt.

Dass man sie bedenke, komme selten vor, sagte Jörgen Kohl, der gemeinsam mit Vereinsvorsitzendem Joachim Schiemann den Spendenscheck entgegennahm.