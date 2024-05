Am Breiten Tor, dem Zugang vom Park an der Schützenstraße in den Breiten Weg, gibt es es einen Brunnen. Seit Jahren außer Betrieb. Das soll sich ändern.

Das geschieht mit dem Brunnen am Breiten Tor in Halberstadt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Es tut sich was. Der Brunnen am Ende des Breiten Weges in Halberstadt ist am Dienstag Einsatzort für ein Team der Abwassergesellschaft Halberstadt (AWH) und der Stala.