Seit 2019 gibt es die „Persönlichkeit des Jahres“ und den „Verein des Jahres“ in Halberstadt als Ehrung für herausragendes ehrenamtliches Engagement. In diesem Jahr wird sich ein Mann aus Halberstadts Ortsteil Emersleben mit dieser Auszeichnung im Goldenen Buch der Stadt verewigen dürfen.

Das ist der Halberstädter des Jahres 2026: Martin Rapmund aus Emersleben

Emersleben. - In Emersleben ist er bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Martin Rapmund hat sein ganzes Leben in dem Ort gelebt und sich eingebracht. Dass er dafür mal als „Persönlichkeit des Jahres“ der Stadt Halberstadt ausgezeichnet werden würde, überrascht den 70-Jährigen.