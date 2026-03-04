Modische Sommertrends in der Börde Das ist in der Mode angesagt: Bunte Fashionshow in Meitzendorf
Trend-Alarm: Am 11. April zeigt Meitzendorf neue Kollektionen. Zur Stärkung der Gäste werden Kaffee, Kuchen und Sekt angeboten. Wer dabei sein will, muss Karten vorbestellen.
04.03.2026, 09:00
Meitzendorf - Bunte Kleider, Blumenprints und gute Laune: Welche Kleidung ist im kommenden Sommer angesagt? Welche Farben und Muster sind aktuell? Wer sich über die neuesten Trends informieren möchte, ist bei der Modenschau des Meitzendorfer Kultur- und Sportvereins genau richtig.