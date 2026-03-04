weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Modische Sommertrends in der Börde: Das ist in der Mode angesagt: Bunte Fashionshow in Meitzendorf

Trend-Alarm: Am 11. April zeigt Meitzendorf neue Kollektionen. Zur Stärkung der Gäste werden Kaffee, Kuchen und Sekt angeboten. Wer dabei sein will, muss Karten vorbestellen.

Von Sebastian Pötzsch 04.03.2026, 09:00
Wie in jedem Jahr präsentieren die Damen des Meitzendorfer Sport- und Kulturvereins die Mode des kommenden Sommers.
Meitzendorf - Bunte Kleider, Blumenprints und gute Laune: Welche Kleidung ist im kommenden Sommer angesagt? Welche Farben und Muster sind aktuell? Wer sich über die neuesten Trends informieren möchte, ist bei der Modenschau des Meitzendorfer Kultur- und Sportvereins genau richtig.