Trend-Alarm: Am 11. April zeigt Meitzendorf neue Kollektionen. Zur Stärkung der Gäste werden Kaffee, Kuchen und Sekt angeboten. Wer dabei sein will, muss Karten vorbestellen.

Das ist in der Mode angesagt: Bunte Fashionshow in Meitzendorf

Wie in jedem Jahr präsentieren die Damen des Meitzendorfer Sport- und Kulturvereins die Mode des kommenden Sommers.

Meitzendorf - Bunte Kleider, Blumenprints und gute Laune: Welche Kleidung ist im kommenden Sommer angesagt? Welche Farben und Muster sind aktuell? Wer sich über die neuesten Trends informieren möchte, ist bei der Modenschau des Meitzendorfer Kultur- und Sportvereins genau richtig.