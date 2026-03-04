Mit dieser Auszeichnung hatte er nicht gerechnet. Martin Rapmund ist der „Halberstädter des Jahres 2026“. Deswegen durfte er sich in das Goldene Buch der Stadt Halberstadt eintragen.

Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Halberstadt: Emerslebener ist „Persönlichkeit des Jahres“

Der Emerslebener Martin Rapmund durfte sich als „Persönlichkeit des Jahres“ in das Goldene Buch der Stadt Halberstadt eintragen.

Halberstadt/Emersleben. - Es dürfte ein besonderer Tag für Martin Rapmund gewesen sein. Der Emersleber mit Herz und Seele wurde als „Persönlichkeit des Jahres“ ausgezeichnet. In der vergangenen Stadtratssitzung durfte er sich in das Goldene Buch der Stadt Halberstadt eintragen.