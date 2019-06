In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in das Freibad und das Sportlerheim in Dedeleben eingedrungen und haben unter anderem dieses Gitter und Fenster zur Kasse aufgebrochen. Foto: H. Hennigsfeld

Unbekannte sind in das Freibad und das Sportlerheim von Dedeleben eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dedeleben l In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in das Freibad und in das Sportlerheim von Dedeleben eingedrungen. Festgestellt wurde diese Tat durch Helmut Hennigsfeld vom Förderverein, der das Freibad, wie an jedem Morgen, als erster betreten hat. Sofort hat er darauf hin die Polizei und den Vorstand des Fördervereins informiert.

„Wir sind stinksauer und empört, wie unsere ehrenamtliche Arbeit mit Füßen getreten und missachtet wird“, sagt Christian Wenig im Namen des gesamten Fördervereins. Über den genauen Schaden kann er noch keine Auskunft geben.

Sachschaden

Türen und Fenster wurden gewaltsam ausgehebelt, mehrere Metallgitter wurden beschädigt, die Räume wurden durchsucht. Auch der Freibadkiosk, in dem Lebensmittel lagern, ist betroffen.

Die Polizei hat den Tatort gesichert und sucht nun nach Spuren. „Die Täter müssen nach 21 Uhr gekommen sein“, meint Christian Wenig. Zu diesem Zeitpunkt sei die Sitzung der Arbeitsgruppe „Veranstaltungsplanung“ zu Ende gegangen und noch alles in Ordnung gewesen. „Unsere Hoffnung ist, dass sich Zeugen melden, die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben.“

Wenn die Polizei ihre Arbeit beendet hat, wird eine Fachfirma sofort die beschädigten Gitter reparieren, so dass die Räume wieder dicht sind.

Fest findet statt

„Unser Sommerfest werden wir trotzdem, wie geplant, am Sonnabend, 29. Juni, stattfinden lassen“, betont Christian Wenig und hofft, dass an diesem Tag besonders viele Menschen den Weg in das Freibad finden, um den Förderverein zu unterstützen.

Das Sommerfest beginnt um 14 Uhr. Höhepunkte: Schlauchboot und Wasserspritze, Schnuppertauchen, Spiel und Spaß auf dem Sandspielplatz, Wettrutschen, Hüpfburg, Kaffee und Kuchen, Crepes und Grillgut, frisch gezapftes Bier, Bowle und kalte Getränke.