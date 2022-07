Den Gaslecks auf der Spur: Mit dem Rohrnetzprüfer unterwegs im Huy

Dingelstedt - „Da kommen locker 20.000 Schritte am Tag zusammen“, sagt Jörg Siebert mit Blick auf seinen Schrittzähler am Arm. Der Mann in der orangen Warnweste ist Rohrnetzprüfer und aktuell im Auftrag der Halberstadtwerke auch in der gesamten Gemeinde Huy unterwegs, um die Gasleitungen auf eventuelle undichte Stellen zu prüfen.