Im September wird die Durststrecke zu Ende sein. Nach neun Jahren Pause gibt es mit dem Spiegelsbergelauf wieder einen Volkslauf in Halberstadt. Wer dabei sein möchte, sollte sich schon jetzt beeilen.

Der Gläserne Mönch wird zur Herausforderung in Halberstadt

Beim Spiegelsbergelauf im September in Halberstadt dürfen Kinder nicht nur anfeuern, sondern auch mitlaufen.

Halberstadt. - Auf den ersten Blick ist es noch lange hin bis zum 12. September 2026. An diesem Termin kehrt mit dem Gläsernen Mönch eine Lauflegende nach Halberstadt zurück. Wer bei dem Comeback dabei sein möchte, sollte sich sputen.