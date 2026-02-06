In Schopsdorf kam es in der vergangenen Nacht zu einem Unfall auf einem Parkplatz. An zwei Wagen entstand ein Sachschaden. Wie die Polizei den Hergang beschreibt.

Im Genthiner Ortsteil Schoppsdorf kam es am vergangenen Abend zu einem Unfall.

Schopsdorf - Im Genthiner Ortsteil Schopsdorf ist es in der vergangenen Nacht zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte, befuhr eine 54-jährige Frau gegen 23 Uhr einen Parkplatz der Ortschaft.

Dieser sei aufgrund der Witterung sehr glatt gewesen, wodurch das Auto der Fahrerin ins rutschen kam. Wie die Beamten erklären, kam es so während des Einparkens zur Kollision mit einem anderen geparkten Fahrzeug. Dabei sei an beiden Wagen ein nicht näher angegebener Sachschaden entstanden.