Zerbst - Gefrierender Regen sorgte in den vergangenen beiden Tage für extreme Glätte in der Region. Trotz der teils äußerst dramatischen Straßenverhältnisse kam es in Zerbst allerdings kaum zu witterungsbedingten Unfällen, wie Astrid Kuchta vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld auf Volksstimme-Nachfrage informierte. Und glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, sondern nur Sachschaden verzeichnet.

Insgesamt wurde die Polizei demnach zu drei Glätteunfällen gerufen. Der erste ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Breite kurz vor der Einmündung der Wolfsbrücke, wo eine Skoda-Fahrerin aufgrund der Wetterlage ihren Pkw nicht rechtzeitig stoppen konnte und auf einen BMW auffuhr, deer verkehrsbedingt halten musste.

Lesen Sie auch:Winterchaos und Streusalz-Knappheit: Wie der Zerbster Bauhof Dauerfrost und Glätte bewältigt

Beim Abbiegen von der Breite in die Schloßfreiheit rutschte derweil eine junge Frau mit ihrem Auto gegen drei dortige Poller, während in der Nacht zu Freitag gegen 1 Uhr ein Lkw in der Coswiger Straße quer zum Stehen kam und ein Verkehrsschild beschädigte.