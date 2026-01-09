Rollsport hat eine lange Tradition in Halberstadt und der RSC Harz hält sie aufrecht. Für dieses Jahr haben sich die Harzer viel vorgenommen. Mit der Umsetzung wollen sie am 10. Januar anfangen – wenn das Wetter mitspielt.

Rollhockey ist ein rasanter Sport. Am 10. Januar kann man in Halberstadt ganz vorsichtig damit anfangen.

Halberstadt. - Die Winterpause ist vorbei für die Aktiven beim Rollsport-Club, kurz RSC Harz. Der Trainingsbetrieb wird wieder aufgenommen, sofern das Wetter mitspielt. Denn die Frauen und Männer rund um Jörg Buntenbach haben sich viel vorgenommen für dieses Jahr.

Trainingsauftakt soll am 10. Januar um 9.30 Uhr sein. Trainingsort ist die Sporthalle an der Sekundarschule „Freiherr Spiegel“ in der Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt. Neugierige und Interessenten sind herzlich willkommen, denn der RSC möchte neue Mannschaften aufbauen und ist auf der Suche nach Nachwuchs. Derzeit hat der Verein sechs Rollhockey-Teams im Spielbetrieb, auch Rollkunstlauf wird angeboten.

Das Winterwetter spielt eine wichtige Rolle

Das Training am 10. Januar in Halberstadt kann auch als Schnuppertraining gewertet werden. Mitmachen können Kinder ab vier Jahren. Die notwendige Ausrüstung wird vom RSC Harz gestellt. Jörg Buntenbach verspricht: „Wir beginnen mit den Jüngsten sehr vorsichtig und die Übungen dauern nur so lange, wie es den Kindern gefällt“. Der Sport solle ja Spaß machen, so der 65-Jährige und zweifache Großvater. Wenn absehbar ist, dass ein Kind langfristig dabei bleibt, stellt der Verein gegen eine monatliche Gebühr von sechs Euro alles zur Verfügung, was für Rollhockey notwendig ist.

Mit diesem B-Jugend-Team geht der RSC Harz bei der Landesmeisterschaft im Rollhockey an den Start. Foto: RSC Harz/Buntenbach

Der Vorsitzende Jörg Buntenbach erklärt: „Weil wir der einzige Verein sind, der noch Rollsport in der Region anbietet, kommen unsere Spieler aus dem gesamten Harz.“ Wegen der langen Anfahrten stehe man derzeit in besonderer Verantwortung. Sollten sich die Wettervorhersagen eintreffen, werde man das Training absagen müssen. Aktuelle Informationen dazu werden über die Website des Vereins und den Facebook-Account des RSC Harz veröffentlicht.

Für das Landesligateam des RSC beginnt der Spielbetrieb bereits am 17. Januar. Das Damenteam startet seine Saison in der 2. Bundesliga erst im Frühjahr.