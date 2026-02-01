Senioren im Harz Die Freunde fürs Leben treffen im Februar auf die Freimaurer in Halberstadt

Unterhaltung, Gemeinschaft, Solidarität und Informationen. Die „Freunde fürs Leben“ aus Halberstadt haben viel vor. So sieht das Programm des Seniorenverein für 2026 aus und ein Geheimnis aus dem Mittelalter gehört auch dazu.