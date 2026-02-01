weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Unterhaltung, Gemeinschaft, Solidarität und Informationen. Die „Freunde fürs Leben“ aus Halberstadt haben viel vor. So sieht das Programm des Seniorenverein für 2026 aus und ein Geheimnis aus dem Mittelalter gehört auch dazu.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 02.02.2026, 11:01
Martina Schulze und die Freunde fürs Leben aus Halberstadt werden den Präventionsbeauftragten und Kriminaloberkommissar Hubatschek im Sommer begrüßen können.
Martina Schulze und die Freunde fürs Leben aus Halberstadt werden den Präventionsbeauftragten und Kriminaloberkommissar Hubatschek im Sommer begrüßen können. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Regelmäßig treffen sich Halberstadts Senioren im offenen Café der HWG im Breiten Weg. Doch zum Jahresprogramm des Selbsthilfevereins gehören auch Fahrten, Vorträge und Ausflüge. Schon im Frühjahr steht eine Zeitreise in die Vergangenheit auf dem Programm.