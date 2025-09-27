Geschichte im Harz Die Spurensuche eines Franzosen in Deutschland führt ihn nach Blankenburg und Langenstein

Patrick Williatte ist auf Spurensuche. In Deutschland folgt der Franzose dem Weg seines Vaters, der 1944 von den Deutschen gefangen genommen und ins KZ gesteckt worden war. Blankenburg war eine Station - und Langenstein. Obwohl sein Vater hier nicht inhaftiert war, ist dieser Ort wichtig.