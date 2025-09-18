Freizeit im Harz Diese Frau sorgt für mehr Angebote im Rauhen Haus Halberstadts
Ein Ort, um zu spielen, zu toben, kreativ zu sein, Hausaufgaben zu machen oder einfach mal zu quatschen - das ist für Kinder und Jugendliche seit Jahren auch das Rauhe Haus im Poetengang in Halberstadt. Jetzt gibt es hier noch mehr Angebote.
18.09.2025, 10:45
Halberstadt. - Clash Buster heißt ein Projekt, das jetzt im Rauhen Haus Halberstadt gestartet ist. Kinder und Jugendliche befassen sich spielerisch und sportlich mit der Frage: Wie kann man einen Konflikt lösen? Manchmal sogar, ohne das bewusst zu merken - dafür sorgen jetzt zwei Fachfrauen.