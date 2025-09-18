Freizeit im Harz Diese Frau sorgt für mehr Angebote im Rauhen Haus Halberstadts

Ein Ort, um zu spielen, zu toben, kreativ zu sein, Hausaufgaben zu machen oder einfach mal zu quatschen - das ist für Kinder und Jugendliche seit Jahren auch das Rauhe Haus im Poetengang in Halberstadt. Jetzt gibt es hier noch mehr Angebote.