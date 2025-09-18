weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Freizeit im Harz: Diese Frau sorgt für mehr Angebote im Rauhen Haus Halberstadts

Ein Ort, um zu spielen, zu toben, kreativ zu sein, Hausaufgaben zu machen oder einfach mal zu quatschen - das ist für Kinder und Jugendliche seit Jahren auch das Rauhe Haus im Poetengang in Halberstadt. Jetzt gibt es hier noch mehr Angebote.

Von Sabine Scholz 18.09.2025, 10:45
Maren Giebel ist die zweite pädagogische Fachkraft im Rauhen Haus Halberstadt.
Halberstadt. - Clash Buster heißt ein Projekt, das jetzt im Rauhen Haus Halberstadt gestartet ist. Kinder und Jugendliche befassen sich spielerisch und sportlich mit der Frage: Wie kann man einen Konflikt lösen? Manchmal sogar, ohne das bewusst zu merken - dafür sorgen jetzt zwei Fachfrauen.