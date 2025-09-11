Veranstaltungstipp im Harz Diese Straßen sind gesperrt für das große Seifenkistenrennen Halberstadts Altstadt

Die Aufregung bei den gemeldeten Teams steigt. Doch auch spontane Meldungen sind noch möglich für das Seifenkistenrennen am 13. September in Halberstadt. Dafür werden in der Altstadt Straßen gesperrt.