Veranstaltungstipp im Harz Diese Straßen sind gesperrt für das große Seifenkistenrennen Halberstadts Altstadt
Die Aufregung bei den gemeldeten Teams steigt. Doch auch spontane Meldungen sind noch möglich für das Seifenkistenrennen am 13. September in Halberstadt. Dafür werden in der Altstadt Straßen gesperrt.
11.09.2025, 14:15
Halberstadt. - Noch wird an einigen der Fahrzeuge geschraubt, geschliffen und verziert. Sollen am 13. September doch nicht nur schnelle, sondern auch originelle Seifenkisten den Grudenberg in Halberstadt hinabsausen.