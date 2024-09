Überraschung für Einradfahrer in Dingelstedt

Dingelstedt. - Hoher Besuch in Dingelstedt: Beim letzten offenen Training der Einradfahrer fanden nicht nur zahlreiche neugierige Zuschauer den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus, sondern auch der Geschäftsführer des Landesradsportverbandes Stefan Thomé.

Nach der Präsentation der Küren – sowohl bereits aufgeführter als auch neu einstudierter – wurden sogar noch die Hochräder mal wieder ausgepackt und vorgeführt. „Es ist schon eine andere Hausnummer, so hoch auf dem Rad zu sitzen, aber unsere Kinder haben auch das mit Bravour gemeistert“, sagt Trainerin Steffi Erdmann.

Voraussetzung ist erfüllt

Dann kam Stefan Thomé mit seiner Überraschung um die Ecke - denn er war nicht nur als interessierter Zuschauer anwesend, sondern hatte etwas mitgebracht. „Wir möchten die Dingelstedter Einradfahrer dabei unterstützen, ein Landesleistungsstützpunkt zu werden“, erklärt er. Die Grundvoraussetzung sei eine Medaille bei einer deutschen Meisterschaft – die die Einradfahrer mit dem zweiten Platz von Florian Lodahl erfüllt hätten. „Alle Vereine, denen eine solche Leistung gelingt, werden vom Landessportbund als Leistungsstützpunkt zertifiziert. Das gilt dann stets für zwei Jahre und beinhaltet vor allem eine jährliche Förderung im niedrigen vierstelligen Bereich“, so Thomé. „Außerdem klingt es natürlich gut und man kann viel besser Werbung für sich und seinen Verein machen.“ Bei diesem Prozess wolle der Radsportverband, zusätzlich zur bereits erfolgten kleinen finanziellen Unterstützung für Fahrtkosten, den Dingelstedtern nun helfen.

Nächste Termine

„Wer die Einradfahrer noch einmal live erleben möchte, hat in diesem Jahr voraussichtlich das letzte Mal die Möglichkeit am 28. September in Schlanstedt beim Erntedankfest“, lädt Steffi Erdmann ein. „Und wer uns zu unseren Trainingszeiten besuchen möchte, hat die Gelegenheit dazu immer freitags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr im Dingelstedter Dorfgemeinschaftshaus.“