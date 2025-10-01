Das im Huy ansässige Familienunternehmen Hesse erweitert sein Filialnetz: Am 1. Oktober eröffnet in Wernigerode ein weiteres Geschäft. Was die Kunden hier erwartet.

Chef Justin Hesse mit seinem Team Eileen Wilke, Soveig Hoefert, Betty Rettmer und Birgit Klaus (von links) in der neuen Filiale in Wernigerode.

Wernigerode/Dingelstedt. - Sechs Wochen Umbau und Vorbereitung liegen hinter Justin Hesse und seinem Team - am 1. Oktober ist es soweit: Die neue Filiale der Dingelstedter Fleischerei eröffnet in Wernigerode. „Wir sind schon ein bisschen aufgeregt und freuen uns sehr - das war lange Zeit ein Traum von uns“, sagt der Junior-Chef.