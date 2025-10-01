Wirtschaft im Harz Dingelstedter Fleischerei jetzt auch in Wernigerode
Das im Huy ansässige Familienunternehmen Hesse erweitert sein Filialnetz: Am 1. Oktober eröffnet in Wernigerode ein weiteres Geschäft. Was die Kunden hier erwartet.
01.10.2025, 06:00
Wernigerode/Dingelstedt. - Sechs Wochen Umbau und Vorbereitung liegen hinter Justin Hesse und seinem Team - am 1. Oktober ist es soweit: Die neue Filiale der Dingelstedter Fleischerei eröffnet in Wernigerode. „Wir sind schon ein bisschen aufgeregt und freuen uns sehr - das war lange Zeit ein Traum von uns“, sagt der Junior-Chef.