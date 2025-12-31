Silvester-Drama im Harz: Im Osterwiecker Ortsteil Hessen brennen zwei Wohnhäuser. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis weit in den Neujahrstag hinein andauern. Was bislang bekannt ist.

Hessen. - Im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Landkreis Harz) hat das Jahr 2025 ein dramatisches Ende gefunden: Zwei Wohnhäuser stehen in der Silvesternacht in Flammen. Rund 150 Feuerwehrleute aus mehreren Orten sind im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.