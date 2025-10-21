Mängel beim öffentlichen Personennahverkehr, kaputte Bürgersteige und Lärm - Verkehrsprobleme gehören zu den Topthemen in Halberstadt. In der Harzer Kreisstadt will der Verkehrsbeirat nun die Interessen der Bürger deutlich machen.

Verkehrsprobleme in Halberstadt: Wie neuer Beirat ÖPNV-Anbindung und Straßen verbessern will

Auf Hagen Becker und die anderen Mitglieder des neuen Verkehrsbeirats in Halberstadt wartet jede Menge Arbeit.

Halberstadt. - Seit Juli 2025 ist der neue Verkehrsbeirat in Halberstadt im Amt. Im November kommt er zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Dann will er ein Arbeitsprogramm vorlegen. Drei Schwerpunkte werden die Arbeit des Gremiums bestimmen.