eBay war einst das große Ding – doch in Halberstadt erinnert sich kaum noch jemand daran. Warum viele Halberstädter dem einstigen Auktionsriesen den Rücken gekehrt haben und welche neuen Trends es gibt.

Für viele Harzer ein Geschäftsmodell der Vergangenheit: Foto machen, Text eingeben und bei ebay verkaufen.

Halberstadt - Drei - zwei - eins - meins. Dieser Abzählreim war das Motto des Online Händlers Ebay und zur Jahrtausendwende in aller Munde. Das ist lange her und es gibt gute Gründe, warum das nicht mehr so ist und die findet man auch in Halberstadt.