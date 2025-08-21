Ehrenamt braucht Einsatz – und den zeigt Malte Theuerkauf seit Jahren im SV Eintracht Osterwieck. Trotz knapper Mittel wird modernisiert und investiert. Doch der Zusammenhalt im Verein steht auf dem Prüfstand.

Ehrenamt am Limit: Malte Theuerkauf über Engagement und Herausforderungen im SV Eintracht Osterwieck

Der SV Eintracht 1911 Osterwieck hat mehr als nur Fußball zu bieten. Im Rahmen des Vereinssports betreibt die Eintracht auch weitere Aktivitäten wie etwa Darts, Handball, Volleyball, Schach, Tischtennis sowie Reha- und Rentnersport.

Osterwieck. - Malte Theuerkauf ist seit etwa sieben Jahren Vorstandsvorsitzender des SV Eintracht 1911 Osterwieck (Harzkreis). Seine Liebe zum Sport und der Wunsch, sich in der Einheitsgemeinde Osterwieck zu engagieren, motivieren ihn immer wieder aufs Neue. Im Gespräch mit Redakteurin Vera Heinrich verrät der in Dedeleben (Huy) aufgewachsene Unternehmer, welche Entwicklung ihm Sorge bereitet.