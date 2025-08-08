Die Broschüre, die die Vereine der Gemeinde Huy gesammelt präsentiert, ist heiß begehrt - und daher inzwischen vergriffen. Nun ist eine aktualisierte Neuauflage geplant.

Mandy Ebermann (links) und ihre Chefin Sarah Zschernitz mit den letzten Exemplaren der ersten Auflage.

Gemeinde Huy. - Die Vereinslandschaft im Huy ist breit gefächert und sehr vielfältig. Sie reicht von traditionellen Sportclubs und Heimatvereinen über Chöre, Jäger und Schützen bis hin zu Pfadfindern, Kitzrettern, Freibädern, Motorradfahrern und und und. Um all diesen eine Plattform zu geben und sie einmal gesammelt zu präsentieren, wurde vor gut einem Jahr eine Broschüre veröffentlicht.