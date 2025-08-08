weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Ehrenamt im Harz: Für Vereine im Huy: Broschüre wird neu aufgelegt

EIL
Behelfsbrücken am Damaschkeplatz in Magdeburg für Verkehr freigegeben
Behelfsbrücken am Damaschkeplatz in Magdeburg für Verkehr freigegeben

Ehrenamt im Harz Für Vereine im Huy: Broschüre wird neu aufgelegt

Die Broschüre, die die Vereine der Gemeinde Huy gesammelt präsentiert, ist heiß begehrt - und daher inzwischen vergriffen. Nun ist eine aktualisierte Neuauflage geplant.

Von Maria Lang 08.08.2025, 14:15
Mandy Ebermann (links) und ihre Chefin Sarah Zschernitz mit den letzten Exemplaren der ersten Auflage.
Mandy Ebermann (links) und ihre Chefin Sarah Zschernitz mit den letzten Exemplaren der ersten Auflage. Foto: Maria Lang

Gemeinde Huy. - Die Vereinslandschaft im Huy ist breit gefächert und sehr vielfältig. Sie reicht von traditionellen Sportclubs und Heimatvereinen über Chöre, Jäger und Schützen bis hin zu Pfadfindern, Kitzrettern, Freibädern, Motorradfahrern und und und. Um all diesen eine Plattform zu geben und sie einmal gesammelt zu präsentieren, wurde vor gut einem Jahr eine Broschüre veröffentlicht.